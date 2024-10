Jacqueline Iris Bacellar de Assis estava foragida e se entregou à Polícia Civil na tarde desta terça-feira (15) - Pedro Texeira/Agência O Dia

Publicado 15/10/2024 15:10 | Atualizado 15/10/2024 15:47

Rio - Jacqueline Iris Bacellar de Assis, auxiliar administrativa que trabalhava no PCS Lab Saleme, se entregou à Polícia Civil na tarde desta terça-feira (15). A funcionária chegou na Cidade da Polícia, Zona Norte do Rio, acompanhada dos advogados, e não falou com a imprensa.



A auxiliar estava entre os alvos da Operação Verum, da Polícia Civil, nesta segunda-feira (14), mas como não foi encontrada, passou a ser considerada foragida. O técnico de laboratório Cleber de Oliveira Santos continua foragido.



Jacqueline alega que foi contratada como auxiliar administrativa e tinha a função de conferir nos laudos se havia erros de digitação. Em relação ao documento onde aparece a sua assinatura, contendo um número de registro como biomédica que não é seu, ela disse que não sabe como aconteceu.



Presos durante a operação





Durante a operação, foram presos um dos sócios do laboratório PCS Lab Saleme - investigado por produzir os falsos laudos - Walter Vieira, e o responsável técnico do laboratório, Ivanilson Fernandes dos Santos. Com a prisão de Jacqueline, sobe para três o número de presos.

Eles vão responder por crime contra as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária.



O que dizem as investigações



O secretário de Estado de Polícia Civil, Felipe Curi, afirmou que as investigações iniciais apontam uma falha operacional de controle de qualidade nos testes de diagnóstico do vírus. O objetivo do laboratório era obter lucro.



O diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada, André Neves, explicou que os reagentes dos testes precisavam ser analisados diariamente, mas houve determinação para que fosse diminuída a fiscalização, que passou a ser feita semanalmente, visando a "maximização de lucro, deixando de lado a preservação e a segurança da saúde dos testes". Segundo ele, "nessa lacuna, você flexibiliza e aumenta as chances de ter algum efeito colateral, esse efeito devastador que nós estamos analisando". O delegado não revelou quem ordenou a mudança na frequência das análises, porque o inquérito segue em sigilo.



"O reagente, é feita uma análise qualitativa de forma diária, esse é o padrão a ser seguido. Até dezembro era feito dessa forma. O que a gente apurou nos depoimentos colhidos até então e os dados que estamos levantando no bojo do inquérito, é que mudou esse protocolo, onde a análise passou de ser diária para ser semanal. Qual é a ideia disso? Você diminuir o custo. Quando você diminuiu o custo, você aumentou o risco. Quem for o responsável por isso, nós já estamos apurando, será devidamente responsabilizado", disse Neves.

Cláudio Castro fala sobre caso de HIV em transplantados

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou sobre o caso envolvendo erros em laudos de HIV durante processo de transplante. Na tarde desta terça-feira (15), Castro voltou a dizer que se solidariza com as vítimas do episódio sem precedentes e que agiu de forma ágil logo assim que tomou conhecimento.

"Eu soube no dia do fechamento do laboratório, uma semana e pouca atrás. O laboratório foi fechado e tomamos ciência e imediatamente determinei que procurassem as pessoas e que começasse toda a questão de contraprova. O Hemorio está fazendo todas as contraprovas. Mandei que fossem rescindidos todos os contratos que este laboratório possa ter com o governo do estado. Já estão suspensos cautelarmente e já estamos preparando a rescisão", disse o governador à imprensa durante o lançamento do Programa Rio Clima II no Palácio Guanabara.



Ao ser questionado sobre o envolvimento do deputado federal Dr. Luizinho, já que parentes dele são sócios do laboratório, Castro garantiu que não houve interferência na contratação do PCS LAB Saleme.