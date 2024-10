Acidente envolvendo carro da PMERJ causa trânsito no Centro do Rio - Reprodução / Centro de Operações Rio (COR)

Acidente envolvendo carro da PMERJ causa trânsito no Centro do RioReprodução / Centro de Operações Rio (COR)

Publicado 14/10/2024 09:58 | Atualizado 14/10/2024 10:51

Rio - Um viatura da Polícia Militar se envolveu em um forte acidente com outro veículo de passeio, em um cruzamento na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio, na manhã desta segunda-feira (14). Segundo a PM, não houve feridos.

Ainda de acordo com a polícia, a viatura é do 5º BPM (Praça da Harmonia). Nas imagens, é possível ver que a frente do carro ficou bastante danificada, com o para-choque dianteiro completamente destruído.

Por conta do acidente, parte da via precisou ser interditada por cerca de 35 minutos, causando transtornos no trânsito na região. Equipes da CET-Rio e da Polícia Militar estão no local para realizar a perícia.

Ainda não há informações sobre como aconteceu a batida entre os carros.

*Em atualização