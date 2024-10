Cerimônia aconteceu na manhã desta terça (15) - Divulgação / Rogério Santana

Cerimônia aconteceu na manhã desta terça (15)Divulgação / Rogério Santana

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Governo do Estado assinaram, nesta terça-feira (15), no Palácio Guanabara, um acordo para implementar ações de enfrentamento às mudanças climáticas. A inauguração do Programa Rio Clima II ocorreu no final desta manhã.



O projeto visa a redução das emissões de carbono por meio do desenvolvimento do mercado de créditos ambientais, além de aprimorar o planejamento para lidar com tragédias climáticas, como chuvas intensas. O programa, contará com um investimento mais de R$ 4 milhões e terá a duração de dois anos. Entre as iniciativas planejadas está a realização de estudos focados na compensação de carbono nas áreas de agricultura, florestas e uso da terra. O programa também prevê a criação de um sistema de certificação de créditos florestais para o Estado do Rio de Janeiro.

"Essa parceria com a UFRJ permitirá aprimorar a comunicação, a transparência, o planejamento e a identificação das vulnerabilidades sociais e ambientais do nosso estado. A questão ambiental e a adaptação às mudanças climáticas são prioridades inadiáveis. Estamos agindo com urgência para reduzir os impactos, assegurando mais segurança para a população fluminense", declarou o governador Cláudio Castro.

Segunda fase do Rio Clima I



O Programa Rio Clima II é uma extensão do Rio Clima I. Nesta nova fase, o foco será a identificação das vulnerabilidades sociais e ambientais do estado, com o objetivo de fortalecer os instrumentos de gestão voltados para o desenvolvimento sustentável.

A parceria com o Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais da UFRJ permitirá a realização de estudos e projetos voltados à descarbonização, adaptação e resiliência climática.