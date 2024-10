Os agentes buscam cumprir 20 mandados de prisão durante a operação - Divulgação

Publicado 15/10/2024 08:46 | Atualizado 15/10/2024 09:07

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta terça-feira (15), a nova fase da Operação Torniquete com objetivo de cumprir 20 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa especializada em roubo e furto de veículos, seguidos da desmontagem e comercialização de suas peças. O grupo é investigado por movimentar R$ 30.219.383 milhões no período de 1 ano. Até o momento, 10 pessoas foram presas.Durante a ação, os agentes atuam nas comunidades da Guacha, Gogó da Ema e Santa Tereza, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e Baixa do Sapateiro e Timbau, no Complexo da Maré, na Zona Norte.As investigações revelaram que a quadrilha, chefiada pelo traficante Geonário Fernandes Pereira Moreno, conhecido como Genaro, morto em setembro deste ano, é responsável pela desmontagem de, aproximadamente, 80 veículos roubados ou furtados por semana, para fins de comercialização de suas peças e acessórios.No esquema criminoso, os veículos roubados/furtados são levados para as comunidades da Guacha, Gogó da Ema e Santa Tereza, que sofrem influência da facção Terceiro Comando Puro (TCP), onde são desmontados, tendo suas peças armazenadas em depósitos alugados em nomes de laranjas.Em seguida os materiais são enviadas para o estado de São Paulo, por Robson Lopes Alves, conhecido como Tobah, e Sidnei Carlos Alacrino De Oliveira Santos, o Foca, e de lá distribuídas para os estados de Goiás, Santa Catarina e Bahia, onde são comercializadas por ferros-velhos e lojas de auto-peças, abastecendo o mercado clandestino de peças de veículos.No total, as buscas estão sendo realizadas nas cidades do Rio de Janeiro; Belford Roxo, na Baixada Fluminense; em Criciúma, no estado de São Paulo e na capital paulista; Goiânia, em Goiás; e Guanambi, na Bahia.“Importante destacar que a referida associação criminosa é responsável por grande impacto no índice de roubo de veículos no Estado”, disse a Polícia Civil.A ação é realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em ação conjunta com a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), com apoio de unidades do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), e da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE).