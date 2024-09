Comércio fechado em Belford Roxo após ordem do tráfico - Reprodução / TV Globo

Comércio fechado em Belford Roxo após ordem do tráficoReprodução / TV Globo

Publicado 18/09/2024 09:11 | Atualizado 18/09/2024 09:29

morte de Geonário Fernandes Pereira Moreno, de 41 anos, mais conhecido como Genaro do Guaxa, durante uma ação da Polícia Militar no Complexo de Santa Teresa, em Belford Roxo, desencadeou uma série de interrupções nos serviços locais. O clima de insegurança que tomou conta da região ainda afeta o funcionamento de escolas, unidades de saúde e comércios nesta quarta-feira (18). Rio - Amais conhecido como Genaro do Guaxa, durante uma ação da Polícia Militar no Complexo de Santa Teresa, em Belford Roxo, desencadeou uma série de interrupções nos serviços locais. O clima de insegurança que tomou conta da região ainda afeta o funcionamento de escolas, unidades de saúde e comércios nesta quarta-feira (18).

Ao todo, 20 unidades de educação e 12 clínicas permanecem fechadas. Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, a medida é necessária para garantir a integridade de alunos, funcionários e usuários do sistema de saúde, enquanto a situação de segurança no local ainda não se normalizou. De acordo com o município, oito mil alunos foram afetados com a suspensão das aulas.



Além disso, parte do comércio da região também está com as portas fechadas. A ordem para o fechamento teria partido de traficantes locais. O clima de insegurança na região é grande, e o policiamento segue reforçado.

14 unidades de saúde, além de seis creches e 22 escolas na região foram afetados. Ao todo, 12,3 mil alunos ficaram sem aulas. Nesta terça (17),. Ao todo, 12,3 mil alunos ficaram sem aulas.

Ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP), Genaro é considerado chefe do tráfico da comunidade Guacha, em Belford Roxo, e Trio de Ouro, em São João de Meriti, ambas na Baixada Fluminense, além de ser investigado por liderar roubos de cargas no Arco Metropolitano, e em trechos das rodovias Presidente Dutra e Washington Luís.

Segundo a Polícia Militar, o confronto, que também terminou na morte de outro suspeito, teve início durante uma operação para desarticular os grupos criminosos que atuam na região. No local, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) com apoio de outras unidades do 3° Comando de Polícia de Área (3° CPA) foram surpreendidos por um grupo de criminosos armados.

Após cessar da troca de tiros, os agentes encontraram os dois homens feridos. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos.



Com eles, os policiais apreenderam um fuzil e uma pistola. As mortes são investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF).