Publicado 17/09/2024 13:03





Até o início da tarde, o clima era de tensão na comunidade. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver os estabelecimentos fechados. Rio - A morte do chefe do tráfico Geonário Fernandes Pereira Moreno, de 41 anos, conhecido como Genaro do Guaxa, durante operação da Polícia Militar no Complexo de Santa Teresa, em Belford Roxo, nesta terça-feira (17) provocou o fechamento de comércios, 14 unidades de saúde, além de seis creches e 22 escolas na região. Ao todo, 12.334 alunos ficaram sem aulas. Segundo relatos de moradores, a ordem teria partido de traficantes locais.Até o início da tarde, o clima era de tensão na comunidade. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver os estabelecimentos fechados.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo, entre as unidades que suspenderam o atendimento estão: USF Santa Teresa, USF Bom pastor 1 e 2, USF Bom pastor 3, USF Vila Pauline 1, USF Vila Pauline 2, USF Santa Marta, USF Rodrigo Alves Jacob, Policlínica São José, Policlínica Wona, USF Maria Anésia. Policlínica Mariza Ribeiro, USF Maria de Fátima e USF Luís Carlos de Almeida (Buda).

Morte de Genaro

Ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP), Genaro é considerado chefe do tráfico da comunidade Guacha, em Belford Roxo, e Trio de Ouro, em São João de Meriti, ambas na Baixada Fluminense, além de ser investigado por liderar roubos de cargas no Arco Metropolitano, e em trechos das rodovias Presidente Dutra e Washington Luís.

Segundo a Polícia Militar, confronto, que também terminou na morte de outro suspeito, teve início durante uma operação para desarticular os grupos criminosos que atuam na região. No local, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) com apoio de outras unidades do 3° Comando de Polícia de Área (3° CPA) foram surpreendidos por um grupo de criminosos armados.



Após cessar da troca de tiros, os agentes encontraram os dois homens feridos. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos.



Com eles, os policiais apreenderam um fuzil e uma pistola. A ocorrência será apresentada na 54ª DP (Belford Roxo). De acordo com a Polícia Civil, as mortes são investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF).