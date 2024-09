Jôh Pimentinha, 31, foi encaminhada à 56ª DP (Comendador Soares) - Reprodução / Polícia Civil

Publicado 17/09/2024 13:01

Rio - Uma criminosa, foragida da Justiça do Pará, foi presa em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira (16). Maria Joana Viana de Moraes, a Jôh Pimentinha, de 31 anos, estava escondida na comunidade Grão-Pará após ser condenada a 20 anos de reclusão pelo crime de organização criminosa.

Segundo as investigações do Ministério Público do Estado do Pará, Jôh Pimentinha é integrante do Comando Vermelho (CV) no município de Igarapé-Miri e faz parte de um grupo disposto a cumprir todo tipo de ordem dos líderes da organização, como praticar roubos e tráfico de drogas.

A criminosa foi localizada pelos policiais na Rua Alumínio, em um dos acessos à comunidade, durante uma ação conjunta da 56ª DP (Comendador Soares) com a Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC) do Pará.

Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado do Pará, em 14 de junho.