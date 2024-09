Idosos morreram devido ao desabamento do prédio onde moravam em Cascadura - Divulgação

Publicado 17/09/2024 21:54

Rio - O casal de idosos Luiz Carlos da Silva Creusa José Corrêa Belfort , ambos de 77 anos, que morreu no desabamento do prédio em que moravam em Cascadura, será enterrado na manhã desta quarta-feira (18) no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. O sepultamento de ambos está marcado para às 11h. As vítimas serão veladas na mesma capela a partir das 9h.