O corpo da idoso foi encontrado no fim da manhã desta segunda-feira (16) - Reprodução/TV Globo

Publicado 16/09/2024 12:14 | Atualizado 16/09/2024 13:05

Rio - O corpo de Creuza José Corrêa, 77 anos, foi encontrado entre os escombros após o desabamento de uma casa na comunidade Luiz Carlos Prestes, mais conhecida como Morro do Juca, em Cascadura, na Zona Norte. As buscam, que iniciaram ainda na madrugada desta segunda-feira (16), duraram cerca de 11 horas.

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o major Fábio Contreiras, a vítima foi encontrada por volta de 11h20 no local indicado pelos cães farejadores, que seria o segundo andar da residência.



"No local tinham objetos de quarto e de cozinha, a gente sabe que quando há um desabamento existe a mistura das lajes, andares, e é normal ter objetos de outros locais [...] É bem possível, pelo horário, que a senhora estivesse já repousando no próprio quarto, onde foram encontrados o armário, a cama, mas também uma geladeira", explicou.

No imóvel também estava o marido da vítima, Luiz Carlos da Silva, 77, que foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Segundo a direção da unidade, o estado de saúde dele é estável.

Creuza José Corrêa, 77 anos, morreu soterrada após casa desabar em Cascadura Rede Social

Nas redes sociais, amigos e vizinhos lamentaram o caso. "Que triste. Via ela passar todo dia em frente ao mercado, muito simpática", comentou uma conhecida. "Muito triste, ela é uma ótima pessoa, trabalhou comigo na planfetagem", disse outra.



De acordo com a Defesa Civil Municipal, agentes avaliaram que a construção, que possuía quatro andares, foi realizada sem acompanhamento técnico necessário. No local, imóveis vizinhos também foram vistoriados: três foram interditados totalmente e seis tiveram interdições parciais. Equipes foram acionadas para tomar providências em relação às construções em risco. A Secretaria Municipal de Assistência Social está acompanhando a ocorrência para prestar atendimento prioritário às famílias.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente. Até o momento, o local e horário do sepultamento da vítima não foram definidos.