Equipes do Corpo de Bombeiros buscam mulher que estaria sob os escombros - Divulgação

Publicado 16/09/2024 06:31 | Atualizado 16/09/2024 09:39

Rio - Uma casa de três andares desabou deixando um idoso ferido e uma mulher soterrada durante a madrugada desta segunda-feira (16) na comunidade Luiz Carlos Prestes, mais conhecida como Morro do Juca, em Cascadura, na Zona Norte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Carlos da Silva, de 77 anos, foi encaminhado ao Hospital Salgado Filho, no Méier. O estado de saúde dele é estável. Já Creuza José Corrêa, de 77, ainda não foi localizada. De acordo com vizinhos, os dois são um casal.

Segundo o Centro de Operações Rio, o imóvel desabou na Rua Ferraz, próximo ao acesso à Rua Padre Telêmaco. Cerca de 30 militares, de seis unidades, incluindo especialistas em busca e salvamento em estruturas colapsadas, com apoio de cães farejadores da corporação, atuam no local.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, agentes avaliaram que a construção foi realizada sem acompanhamento técnico necessário. No local, imóveis vizinhos também foram vistoriados: três foram interditados totalmente e cinco tiveram interdições parciais. Equipes da Prefeitura foram acionadas para realizarem assistência às famílias e tomarem as devidas providências em relação às construções em risco.