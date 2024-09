Reunião no gabinete de crise criado para combater incêndios - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Rio - O Corpo de Bombeiros combateu, nos últimos três dias, mais de mil incêndios florestais no estado. Ao todo, a corporação recebeu 1.264 chamados. Em média, os militares enfrentaram 421 focos por dia. Nesta segunda-feira (16), oito novos incêndios foram registrados, sendo que cinco já foram controlados.

Desde o início do ano, os bombeiros registraram cerca de 16,5 mil incêndios florestais. O clima seco e o intenso calor têm contribuído significativamente para o aumento dos incêndios, criando condições propícias para que as chamas se espalhem rapidamente em diversas áreas. Esses fatores naturais agravam a situação e dificultam o controle dos focos., criado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro do Rio, conta com profissionais da Defesa Civil Estadual e do CBMERJ observando, 24h por dia, as condições meteorológicas e climáticas no estado e monitorando todos chamados feitos para o 193. O objetivo do gabinete é intensificar o combate aos incêndios florestais no estado.