Bicho-preguiça é encontrado carbonizado na Reserva Biológica do Tinguá - Divulgação/APA-Petrópolis

Bicho-preguiça é encontrado carbonizado na Reserva Biológica do TinguáDivulgação/APA-Petrópolis

Publicado 15/09/2024 18:55

Rio - Brigadistas do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) encontraram um bicho-preguiça carbonizado na Reserva Biológica do Tinguá, na altura de Nova Iguaçu, neste sábado (15). O local, assim como outras áreas verdes do estado do Rio, vem sofrendo com as queimadas nos últimos dias.

Ao DIA, o chefe da Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de Petrópolis (APA-Petrópolis), Victor Valente, disse que o animal carbonizado estava preso em uma árvore que foi queimada no incêndio. "Esse incêndio foi combatido ontem junto ao pessoal do Inea e ICM Rio. Foram, ao todo, dois hectares queimados. Não é uma área muito grande, mas essa é a biodiversidade que a gente perde em um incêndio até de pequenas proporções, imagina nesses maiores o que estamos vendo por aí", observou Victor.

Segundo especialistas, os animais mais lentos, que rastejam, por exemplo, como serpentes e o próprio bicho-preguiça, são os mais vulneráveis. A Reserva Biológica atingida pelo fogo concentra os seguintes locais: Região Serrana do Rio, Duque de Caxias, Miguel Pereira e Nova Iguaçu.

Veja um vídeo gravado pelos brigadistas do ICMBio:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luis Felipe Carvalho (@carvalholuisss)

Novos focos de incêndio

Ao todo, o Corpo de Bombeiro extinguiu mais de 1 mil incêndios florestais, em todo o estado, desde a criação do Gabinete de Gestão de Crise, na última quinta-feira (12). Até às 8h deste domingo (15), já tinham sido eliminados 1.099 dos 1.116 focos registrados nos últimos três dias.

O Gabinete de Gestão de Crise, instalado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro do Rio, conta com profissionais da Defesa Civil Estadual e do CBMERJ observando, 24h por dia, as condições meteorológicas e climáticas no estado e monitoram todos chamados feitos para o 193.



Qualidade do ar na cidade é classificado como 'não saudável'

A cidade do Rio de Janeiro continua em nível não saudável no índice de qualidade do ar para pessoas com problemas respiratórios, neste domingo (15). De acordo com a IQair, plataforma de informações sobre a qualidade do ar em tempo real, o nível de poluição na capital é de 125 AQI, o que significa não saudável para grupos sensíveis. Este é o terceiro nível, de um total de seis.



O nível é alto, se comparado ao AQI atingido neste sábado (14), de 101. Na segunda-feira (16), a previsão é que o nível se aumente, chegando a 135 AQI. Ainda segundo a plataforma, a concentração de PM2,5 (um tipo de partículas inaláveis) no Rio de Janeiro é atualmente 9,1 vezes maior que o valor anual recomendado pela OMS para a qualidade do ar