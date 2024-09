Mesmo após cair, homem continuou sendo agredido por torcedores - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/09/2024 13:28 | Atualizado 15/09/2024 14:20

Rio - Uma briga entre torcedores do Flamengo e do Vasco, no bairro do Tanque, na Zona Oeste do Rio, deixou duas pessoas feridas, neste domingo (15). Os times se enfrentam às 18h30 no Estádio do Maracanã, na Zona Norte, pelo Campeonato Brasileiro. Por conta da confusão, dez pessoas foram levadas para a delegacia e o policiamento precisou ser reforçado na região.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um grupo agredindo um homem caído no chão, próximo a uma estação de BRT. Do outro lado da via, outro bando ataca mais uma vítima com pedaços de madeira, até que ela cai no chão, mas continua apanhando. Os torcedores ainda tentaram depredar um carro que passava pelo local no momento da confusão. "Olha lá que maldade. Gente esses caras são 'criminoso', isso não é torcida, não", desabafa a pessoa que gravou as imagens.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para uma ocorrência de briga de torcidas e dispersaram o tumulto. Após um cerco na região, dez suspeitos de envolvimento foram detidos e encaminhados para a 41ª DP (Tanque). Os PMs ainda socorreram dois homens gravemente feridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.