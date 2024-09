Menino de 2 anos está internado em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 15/09/2024 11:21

Rio - A criança de 2 anos, baleada durante um ataque a tiros em Japeri, na Baixada Fluminense, segue internada em estado grave. O incidente aconteceu na última quinta-feira (12), quando o carro onde a vítima estava, junto com os pais, foi alvejado por mais de 30 disparos enquanto passava pela Rua da Canastra, no bairro Alecrim. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O pai da criança, Jean Paulo Figueiredo de Araújo, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de sexta-feira (13). Ele foi atingido no ombro esquerdo e transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde passou por uma cirurgia de emergência, mas morreu devido a ferimentos internos. A mãe, Laura Lopes Boechat, de 25 anos, foi atingida de raspão e já recebeu alta hospitalar.

O menino J.H.L.F está internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ele foi submetido a uma cirurgia pediátrica para tratar ferimentos no estômago e fígado. Segundo a unidade de saúde, a intervenção ocorreu sem complicações, e a perfuração na coxa esquerda foi avaliada pela ortopedia, sem lesões ósseas. De acordo com o boletim médico deste domingo (13), a criança está no CTI pediátrico, respirando sem aparelhos, e seu quadro é considerado grave, mas estável.

A Polícia Civil investiga a hipótese de crime político, já que Jean Paulo era assessor de Rogerinho, candidato à reeleição no município. O corpo de Jean foi sepultado neste sábado (14), no Cemitério do Mucajá, em Japeri. O caso está registrado na 63ª DP (Japeri), e as investigações seguem em andamento.