Um fuzil, carregadores e munições foram apreendidos Divulgação/PM

Publicado 15/09/2024 18:02

Rio – Policiais do Comando de Polícia Pacificadora do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, prenderam cinco suspeitos neste domingo (15). A ação, na Rua Bicuíba, resultou ainda na apreensão de um fuzil.

De acordo com a PM, os agentes receberam informações sobre criminosos armados se deslocando da comunidade Árvore Seca, no Lins, para Manguinhos, ambos bairros também da Zona Norte. Ao realizarem um cerco, localizaram um veículo e abordaram os cinco ocupantes.

O condutor e proprietário do carro também era motorista por aplicativo e estava com uma corrida em andamento na plataforma digital no momento da abordagem policial. A PM não soube detalhar se ele era integrante do grupo criminoso. As identidades dos presos não foram reveladas.

Além do fuzil, a guarnição apreendeu também quatro carregadores e 60 munições. A ocorrência foi encaminhada à 25ª DP.