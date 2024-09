Carro blindado da PM tenta intervir em briga entre torcidas, neste domingo (15) - Reprodução/Redes sociais

Carro blindado da PM tenta intervir em briga entre torcidas, neste domingo (15)Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/09/2024 16:22 | Atualizado 15/09/2024 16:37

Rio - Dois torcedores foram baleados na estação de metrô de Irajá, na Zona Norte do Rio, na tarde deste domingo (15). Os feridos foram socorridos pelo Samu e levados para a UPA de Irajá.



fotogaleria





A ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho). Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Além deles, outras Policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados para verificar a entrada de dois homens feridos na unidade de saúde. No local, os agentes foram informados pelas vítimas que estavam na estação de metrô de Irajá com outros torcedores quando homens em um carro passaram atirando contra eles.A ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho). Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Além deles, outras duas pessoas também ficaram feridas durante uma briga entre torcidas, no Tanque, na Zona Oeste do Rio. Por conta da confusão, dez pessoas foram levadas para a delegacia e o policiamento precisou ser reforçado na região.

Houve também um intenso confronto no bairro Vila São Luís, em Duque de Caxias. No local, os militares realizaram um cerco, com ajuda de um veículo blindado, e prenderam 12 suspeitos. Na ação, foram apreendidos cabos de madeira, uma faca e um artefato explosivo. Outros três envolvidos estão custodiados no Hospital Moacyr do Carmo. Imagens gravadas por moradores mostram o momento que um blindado da PM acelera em direção ao grupo de torcedores, a fim de dispersá-los.



Até o momento, segundo a PM, 31 torcedores foram detidos e armas brancas e explosivos foram apreendidos antes do jogo entre Flamengo e Vasco, que será realizado às 18h30 deste domingo (15), no estádio do Maracanã.



A corporação informou, ainda, que conta com mais de 700 policiais militares escalados para garantir a ordem pública, atuando tanto em serviço ordinário quanto em Regime Adicional de Serviço no esquema de segurança para o clássico.



O esquema de policiamento também conta com o apoio de drones equipados com tecnologia de videomonitoramento facial, cujo objetivo é identificar e auxiliar na prisão de foragidos da justiça, aumentando a eficiência do trabalho policial.