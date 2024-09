Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial - Divulgação

15/09/2024

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) encontraram, neste sábado (14), durante ações no Rock in Rio, uma grande quantidade de material falsificado que seria comercializado no festival, além de uma credencial falsa.



Após fiscalizações realizadas próximo ao local do evento, as equipes tentaram abordar um suspeito, mas ele fugiu ao perceber a ação dos agentes e entrou em uma área de mata. Na sequência, ao lado do matagal, as equipes encontraram um caminhão e milhares de alças de porta-copos e copos falsificados com a marca Rock in Rio, semelhantes aos que foram apreendidos pelas equipes na sexta-feira (13).



Os agentes também localizaram uma máquina de cartão de crédito e uma credencial falsa. De acordo com as investigações, o material seria distribuído para vendedores ambulantes que o venderiam ao longo do primeiro fim de semana do evento. Já a credencial seria utilizada para entrar em locais restritos do evento, facilitando a distribuição do produto falsificado.



As investigações continuam para identificar e prender o suspeito e demais envolvidos no esquema criminoso.

Apreensões durante o festival



No segundo dia da festa, duas pessoas foram presas por venda de drogas e houve 223 apreensões de itens de vendedores ambulantes. Os agentes também aplicaram 242 multas de trânsito, e 13 veículos foram rebocados por estacionamento irregular. Na fiscalização de táxis, foram registradas 61 multas e outras 17 autuações para vans.



Toda a operação ocorreu em conjunto com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público e a Promotoria do Juizado Especial Criminal (Jecrim) da Barra da Tijuca, em continuidade às ações iniciadas no primeiro dia do Rock in Rio.