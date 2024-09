O resgate foi auxiliado por uma equipe da Polícia Militar que estava na região - Reprodução / redes sociais

O resgate foi auxiliado por uma equipe da Polícia Militar que estava na regiãoReprodução / redes sociais

Publicado 15/09/2024 08:57 | Atualizado 15/09/2024 11:47

Rio - Uma manhã tranquila acabou em susto para Laís Leal, 34 anos, tutora de uma cadela que precisou da ajuda de policiais militares para ser resgatada neste sábado (1), após cair em um canal próximo ao Riocentro, na Zona Oeste do Rio. O incidente ocorreu quando a cachorra, empolgada ao avistar um pombo, começou a correr atrás do animal e, na tentativa de alcançá-lo, acabou se desequilibrando e caindo na água.

O resgate foi auxiliado por policiais do 31º BPM (Recreio) que estavam na região e as imagens, gravadas por testemunhas, viralizaram nas redes sociais. No vídeo os agentes aparecem segurando a tutora para que ela consiga puxar a cachorra, chamada Luna. Assista:





"Eu já tinha tentado resgatar ela pela coleira, mas não aguentou o peso e escapou. Eu estava sozinha na hora, gritei muito por ajuda. Estava passando um motoqueiro, parei ele e ele tentou me ajudar. A viatura estava passando, viu a movimentação, e foi me ajudar. Todos os homens que pararam, tentaram pegar ela para mim, porém, devido ao fato dela ser adotada e pelos traumas que passou, ela fugia, não deixava", detalha a tutora ao DIA. Ainda conforme os relatos, Luna não sofreu ferimentos.

Segundo a corporação, os agentes que participaram do salvamento foram o subtenente Ilson e o soldado Guimarães, do batalhão do Recreio. Eles adotaram como estratégia uma corda humana, uma forma mais rápida para o resgate do animal.



"Eles me seguraram, me deram todo suporte para eu conseguir alcançá-la. Ela estava com coleira, a gente tentou pegar mas escapou. Ninguém conseguiu pegar porque ela fugia, precisou ser eu", completa Laís.

A tutora compartilhou o episódio nas redes sociais, onde brincou sobre a ousadia de sua cadela e fez referência ao famoso filme 'Marley e Eu', conhecido pela travessura do cachorro protagonista. "Tem gente que acha que minha cachorra é tranquila, mas ela é pior do que Marley e Eu!", escreveu.