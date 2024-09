Mesmo sem sol, algumas pessoas aproveitaram para curtir a praia em Copacabana - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/09/2024 14:31 | Atualizado 15/09/2024 14:33

Rio - Após dias de intenso calor, os cariocas podem se preparar para uma mudança no clima. Segundo o Alerta Rio, neste domingo (15), o tempo na cidade será marcado por céu nublado e uma queda significativa nas temperaturas, com máxima de 29°C. É a chegada da frente fria, que deve permanecer ao longo da semana.

A recente mudança no tempo, que traz a previsão de chuvas, aliada às queimadas florestais que têm devastado o estado , levantou preocupações sobre o fenômeno da 'chuva preta'. Esse tipo de precipitação, já registrada em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, ocorre quando partículas de fumaça e poluentes – principalmente fuligem de incêndios florestais ou atividades industriais – se misturam com as gotas de chuva.

Especialistas explicam que o vento transporta essas partículas até as nuvens, e, durante o processo de condensação, a fuligem se incorpora às gotículas de água, escurecendo as nuvens. Quando a chuva cai, a água misturada com fuligem adquire um tom escuro, caracterizando a chamada 'chuva preta'.

No entanto, os cariocas podem ficar tranquilos. Segundo Camilla Visibeli, meteorologista da Tempo OK, não há risco de a chuva preta atingir o Rio de Janeiro.

"É bem improvável. A fumaça que veio para o estado ficou mais para o Sul, não temos uma camada de poluição suficiente para isso, e temos também o fator de umidade, o Rio atingiu valores de umidade razoáveis esses dias, o que quebra essa perspectiva", explica ao DIA.

Confira a previsão da semana

A temperatura representou uma queda se comparada com a dos últimos dias, quando os termômetro chegaram a 40ºC. Neste domingo, a máxima chega a 29°C e a mínima fica em 17°C. O vento moderado vai ajudar a espantar o mormaço. Mesmo sem sol, algumas pessoas aproveitaram para curti a praia em Copacabana, Zona Sul do Rio, pela manhã.

A partir de segunda-feira (16), o cenário se transforma com a aproximação de uma frente fria. O céu permanecerá predominantemente nublado e as chuvas isoladas devem ocorrer a partir da tarde. Além disso, os ventos, que ganharão intensidade, variando entre moderados e fortes, reforçam a sensação de mudança no tempo.

Terça-feira (17) seguirá a tendência de instabilidade, com o transporte de umidade do oceano para o continente, mantendo o céu nublado a encoberto, além de previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia. Ventos moderados continuam predominando, sem sinais de melhora nas condições meteorológicas.

Na quarta-feira (18), o cenário permanece semelhante, com céu nublado e possibilidade de chuva fraca durante a madrugada e manhã. Os ventos, ainda intensos, vão de moderados a fortes. A semana promete ser de temperaturas mais amenas, proporcionando um alívio temporário após o calor registrado nos últimos dias.