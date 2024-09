Mercadante não estava presente no momento do crime - Divulgação / BNDES

Publicado 15/09/2024 13:14 | Atualizado 15/09/2024 14:17

Rio - O apartamento de Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), foi invadido na noite deste sábado (14) em Copacabana, Zona Sul do Rio. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal.

O imóvel foi arrombado, mas Mercadante não estava presente no momento do crime, já que cumpria compromissos em São Paulo. Segundo informações, os suspeitos também invadiram o apartamento vizinho.

O caso foi descoberto por um dos porteiros, que notou as portas arrombadas enquanto recolhia o lixo e acionou as autoridades. Nada de valor foi levado. O BNDES informou que não haverá comentário sobre o caso e que aguarda a investigação da Polícia Federal.

Quem é Aloizio Mercadante?

Aloizio Mercadante Oliva é um economista com longa trajetória acadêmica e política. Ele se formou em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da USP em 1976, obteve o título de mestre em Ciências Econômicas pela Unicamp em 1989 e, posteriormente, doutorou-se em Teoria Econômica pelo Instituto de Economia da Unicamp em 2010. Além disso, foi professor de Economia na Unicamp e lecionou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Mercadante foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980, tendo exercido cargos de vice-presidente e diretor de relações internacionais na Comissão Executiva Nacional do partido. Eleito deputado federal em São Paulo, pelo PT, em dois mandatos (1991-1995 e 1999-2003), foi presidente da Comissão de Economia e líder da bancada do partido.

Em 1994, concorreu como vice-presidente ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais e, em 2002, foi eleito senador por São Paulo. Durante seu mandato no Senado (2003-2011), presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos, foi líder do bloco de apoio ao governo Lula e ocupou a liderança da bancada do PT, além de presidir o Parlamento do Mercosul entre 2007 e 2010.

Mercadante também exerceu diversos cargos ministeriais nos governos de Dilma Rousseff, incluindo Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação (2011-2012), Ministro da Educação (2012-2014 e 2015-2016), e Ministro-Chefe da Casa Civil (2014-2015). Além disso, presidiu a Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, antes de assumir a presidência do BNDES em 2023.