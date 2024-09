Durante posse do novo secretário de Defesa Civil, Castro anuncia gabinete de crise para combater incêndios florestais - Divulgação/Governo do Rio

Publicado 12/09/2024 17:08 | Atualizado 12/09/2024 17:13

15.636 ocorrências, 4.598 a mais do que em 2023. O anúncio foi feito durante a posse do Rio - O governador Cláudio Castro anunciou, nesta quinta-feira (12), a criação de um gabinete de crise para intensificar o combate aos incêndios florestais no estado do Rio de Janeiro. Até o momento, este ano, o Corpo de Bombeiros atendeu aocorrências, 4.598 a mais do que em 2023. O anúncio foi feito durante a posse do novo secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Antônio de Salles Junior.

Castro também destacou os investimentos de mais de R$ 1 bilhão feitos na corporação para expandir a rede de atendimento à população e promover melhorias para os militares. "Há seis anos, a tropa estava desvalorizada e sua estrutura física, sucateada. Iniciamos um novo tempo para o Corpo de Bombeiros do Rio, com mais de R$ 1 bilhão investidos. Deste total, R$ 115 milhões foram diretamente voltados para o reforço operacional, visando ao combate a incêndios florestais. Além disso, melhoramos os salários, trouxemos tecnologia de ponta e renovamos a frota", declarou o governador Cláudio Castro.



Posse do novo secretário



Com mais de 20 anos de atuação na corporação, o coronel Tarciso de Salles Junior passou a ocupar o cargo de Leandro Monteiro. Tarciso foi, até recentemente, corregedor-geral da Secretaria de Saúde. Ele também já ocupou o cargo de corregedor do Corpo de Bombeiros (2019-2020) e comandou o antigo 25º GBM, na Gávea. Em 2021, atuou como secretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Magé e, de 2010 a 2015, presidiu a Comissão Disciplinar Permanente da Corregedoria-Geral Unificada (CGU) da Secretaria de Segurança.



"Agradeço ao governador Cláudio Castro pela confiança e reafirmo meu compromisso com os militares, com o avanço tecnológico da corporação e, principalmente, com a segurança da população fluminense", afirmou o novo secretário.



Formação de novos bombeiros militares



O Governo formou também 500 novos bombeiros. Entre os formados estão 230 soldados condutores e operadores de viaturas, 150 soldados operadores de embarcações de resgate e 100 sargentos músicos. As cerimônias de formatura ocorreram no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Guadalupe, após oito meses de intensos treinamentos. O curso incluiu disciplinas como combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e ordem unida, além de instruções específicas para cada especialidade.