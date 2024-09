O veículo dos criminosos ficou com diversas marcas de tiro - Reprodução

O veículo dos criminosos ficou com diversas marcas de tiroReprodução

Publicado 16/09/2024 09:11 | Atualizado 16/09/2024 09:26

Rio - Uma perseguição seguida de confronto entre policiais militares e criminosos terminou com um homem preso e outro baleado na manhã desta segunda-feira (16) na Praia da Bandeira, na Ilha do Governador, na Zona Norte.



Segundo a corporação, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) estavam em patrulhamento pela região quando tiveram a atenção voltada para um veículo suspeito saindo da comunidade do Boogie Woogie.

O veículo usado pelos criminosos e dois fuzis foram apreendidos Divulgação



Durante confronto, o carro dos bandidos ficou com diversas marcas de tiro no vidro traseiro. O suspeito ferido foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Durante confronto, o carro dos bandidos ficou com diversas marcas de tiro no vidro traseiro. O suspeito ferido foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

Com a dupla, dois fuzis e um rádio comunicador foram apreendidos. A ocorrência ainda está em andamento.