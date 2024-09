O filhote de jaguatirica foi encontrado em condições vulneráveis durante combate a incêndio florestal em Resende - Divulgação/Bombeiros

O filhote de jaguatirica foi encontrado em condições vulneráveis durante combate a incêndio florestal em ResendeDivulgação/Bombeiros

Publicado 16/09/2024 10:10 | Atualizado 16/09/2024 10:16

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram, neste domingo (15), um filhote de jaguatirica, em meio às cinzas de uma queimada, no distrito de Fumaça, em Resende, no interior do Rio. Ao todo, nos últimos três dias, os militares combateram mais de mil incêndios florestais em todo estado.

O pequeno animal, que estava em situação de grande vulnerabilidade, recebeu o primeiro atendimento, foi hidratado e encaminhado para o Hospital Veterinário do município para avaliação, nutrição e a devida continuidade do tratamento.

No último sábado (14), brigadistas do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) encontraram um bicho-preguiça carbonizado na Reserva Biológica do Tinguá, na altura de Nova Iguaçu.Só este ano, o Corpo de Bombeiros já foi acionado para cerca de 17 mil incêndios florestais. O clima seco e o intenso calor têm contribuído significativamente para o aumento das queimadas, criando condições propícias para que as chamas se espalhem rapidamente em diversas áreas. Esses fatores naturais agravam a situação e dificultam o controle dos focos.

Para lidar com a situação, o governo do estado criou o Gabinete de Gestão de Crise , no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro do Rio, que conta com profissionais da Defesa Civil Estadual e do CBMERJ observando, 24h por dia, as condições meteorológicas e climáticas no estado e monitorando todos chamados feitos para o 193.