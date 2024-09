Suspeito tentou arrancar placa de teto de ônibus - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/09/2024 08:46

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um episódio de violência, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste fim de semana. As imagens mostram uma mulher sendo agredida por um homem, depois que teria sofrido uma tentativa de assalto. Um ônibus que passava pelo bairro também foi alvo de outro suspeito.

O caso aconteceu na Rua Francisco Sá, no domingo (15), e o vídeo mostra uma mulher caída no chão tentando se proteger de chutes que um homem de blusa escura desfere contra ela. Uma outra pessoa também tenta impedir as agressões e consegue ajudar a vítima a se levantar e fugir. "Meu Deus, roubou a mulher e bateu nela", diz a pessoa que gravou o momento. Depois que ela deixa o local, o suspeito parece recolher algo do chão e se junta a um grupo que estava próximo.

As imagens ainda mostram um outro homem, sem camisa e de bermuda clara, subindo em um ônibus que passava pelo local. Ele fica no teto do veículo e tenta arrancar uma tampa, mas desiste, após puxar várias vezes, e desce. Durante toda a ação, um bando permanece próximo. Confira abaixo. Procurada, a Polícia Militar informou que o 19º BPM (Copacabana) não foi acionado, mas que o policiamento está reforçado no bairro, contando com o apoio da Operação Verão, que começou no sábado (14).