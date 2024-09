Bombeiros atuaram no desabamento de um casa na comunidade Luiz Carlos Prestes, em Cascadura - Divulgação

Bombeiros atuaram no desabamento de um casa na comunidade Luiz Carlos Prestes, em CascaduraDivulgação

Publicado 16/09/2024 15:56

Rio - O idoso Luiz Carlos da Silva, de 77 anos, que ficou ferido no desabamento de sua casa em Cascadura, na Zona Norte, morreu na tarde desta segunda-feira (16). O incidente também causou a morte de Creuza José Corrêa, 77, companheira do homem.

O desabamento aconteceu durante a madrugada desta segunda na Rua Ferraz, dentro da comunidade Luiz Carlos Prestes, mais conhecida como Morro do Juca. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a construção onde as vítimas estavam tinha quatro andares.

Luiz chegou a ser socorrido com vida por bombeiros e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele deu entrada na unidade com quatro estável, mas veio à óbito durante a tarde.

Já o corpo de Creuza foi encontrado sob os escombros do prédio após 11 horas de buscas. O major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, disse que os cães farejadores da corporação localizaram o cadáver. A idosa estaria no segundo andar do edifício no momento do desabamento.

"No local tinham objetos de quarto e de cozinha, a gente sabe que quando há um desabamento existe a mistura das lajes, andares, e é normal ter objetos de outros locais [...] É bem possível, pelo horário, que a senhora estivesse já repousando no próprio quarto, onde foram encontrados o armário, a cama, mas também uma geladeira", explicou.

Cerca de 30 militares, de seis quartéis, atuaram na operação, incluindo especialistas em busca e salvamento em estruturas colapsadas, com apoio de cães farejadores.



Familiares de Creuza estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, para reconhecer e liberar o corpo nesta tarde. Ainda não há informações sobre os estados de saúde das vítimas.

Imóveis interditados

De acordo com a Defesa Civil Municipal, agentes avaliaram que a construção onde Luiz e Creuza estavam, que possuía quatro andares, foi realizada sem acompanhamento técnico necessário.

No local, imóveis vizinhos também foram vistoriados: três foram interditados totalmente e seis tiveram interdições parciais.

Equipes da pasta foram acionadas para tomar providências em relação às construções em risco. A Secretaria Municipal de Assistência Social acompanhou a ocorrência para prestar atendimento prioritário às famílias.