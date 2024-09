Ocupação dos estudantes na UERJ, nesta quinta-feira (12). - Renan Areias/Agência O Dia

Ocupação dos estudantes na UERJ, nesta quinta-feira (12).Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 17/09/2024 19:27 | Atualizado 17/09/2024 22:02

Rio - A Justiça do Rio determinou, nesta terça-feira (17), após falta de acordo em audiência de conciliação, que o grupo de alunos que ocupam os prédios da Uerj saiam do local dentro do prazo de 24 horas. A decisão da juíza Luciana Losada, da 13ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, atende a liminar da própria universidade. Os alunos ocupam o local desde o mês de julho "As provas documentais juntadas aos autos, em especial, os vídeos, cujos links foram novamente apresentados na petição demonstram que, recentemente, o Prédio da Universidade foi ocupado de forma indevida por alunos e/ou terceiros, impedindo o livre acesso às dependências do Prédio (...) impedindo os estudantes / terceiros o regular funcionamento da Universidade obsta que sejam ministradas aulas aos demais alunos, ensejando, como consequência, a interrupção do ano letivo", destaca a juíza na decisão.Caso a liminar não seja cumprida, os alunos poderão receber uma multa diária. A magistrada também marcou uma nova data para celebração de acordo entre manifestantes e a universidade, uma vez que o encontro desta terça-feira (17), não resultou em acordo.