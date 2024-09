Alinny é funcionária da academia Smart Fit da Avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon - Reprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 17/09/2024 12:44

Rio - Alinny Silva do Nascimento, de 21 anos, funcionária da academia Smart Fit localizada na Avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon, Zona Sul, denunciou um aluno pelo crime de injúria racial. Segundo a jovem, o homem teria pedido "um pouco de seu cabelo para limpar um aparelho da academia". O caso ocorreu no último dia 26 de agosto.



O homem, que se apresenta como ex-atleta e palestrante motivacional esportivo, se posicionou através das redes sociais e negou a acusação. Em uma publicação, ele afirmou que não fez tal comentário e que, na verdade, elogiou o cabelo da funcionária, mencionando que gostaria que sua filha tivesse tranças como as dela.

"Eu estava na academia ao lado da minha esposa e fiz um elogio. Eu perguntei para ela: 'Como eu faço para ter um cabelo lindo desse? O meu sonho é que minha filha tenha um cabelinho desse, igual ao seu, cheio de tranças'. E agora, acabei de chegar na academia e tinha uma intimação dela, é muita maldade. Deus tarda, mas não falha e na hora certa, Alinny, você vai receber seu troco", disse no vídeo.

O homem que soma quase 70 mil seguidores no Instagram, também declarou que tomará as medidas cabíveis e que já fez um registro de ocorrência por denunciação caluniosa.

Em entrevista ao DIA, a advogada da jovem, Sônia Lima, afirmou que, nas imagens das câmeras de segurança às quais a defesa teve acesso, a jovem aparece conversando com o homem e, em seguida, deixa o local com a cabeça baixa e chorando, dirigindo-se à sala dos professores.

"Ele poderia ter usado a rede social dele para se retratar, mas não. A Alinny está muito abalada psicologicamente e não está conseguindo ir trabalhar. Ela é uma menina, só tem 21 anos e está passando por isso. Estou dando todo apoio e levando as informações necessárias na esperança que seja instaurado o inquérito policial e se faça Justiça. Não podemos deixar cair no esquecimento e virar estatística", relatou a advogada.

O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon). Em nota, a Smart Fit informou que prestou total apoio à funcionária, que continua trabalhando na unidade, e que as medidas cabíveis em relação ao aluno foram tomadas assim que o incidente foi relatado. Procurada, a Polícia Civil não informou se investiga o caso.