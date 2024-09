Ação busca conscientizar e prevenir doenças cardiovasculares de animais - Divulgação

Rio - Em decreto publicado nesta terça-feira (16) no Diário Oficial do Município, foi incluído no calendário oficial da cidade o Setembro Vermelho Animal. A iniciativa é inspirada na campanha homônima para humanos e busca conscientizar sobre doenças cardíacas em animais.

O projeto nº 2.563 foi apresentado pelo vereador Dr. Marcos Paulo (PT), no dia 11 de outubro de 2023 e tem como justificativa promover maior prevenção de doenças, por parte de tutores.



Setembro foi escolhido para ações de prevenção a problemas cardiovasculares, porque no dia 29 do mês se comemora o Dia Mundial do Coração.

De acordo com a veterinária Monique Gomes de Araújo, a campanha é importante para alertar sobre cuidados que são necessários para prevenir doenças. Ela destaca que animais jovens também podem sofrer com problemas no coração: "O setembro vermelho é de extrema importância como um alerta e conscientização de tutores para doenças cardíacas em pets. Há de se saber que não são somente os idosos, mas também pets jovens podem ser acometidos com patologias silenciosas que podem levar ao óbito."

A médica também cita ações que podem ajudar a evitar doenças. "Assim como nos humanos, cardiopatias podem ser evitadas com alimentação balanceada, exercícios, controle de peso", destacou.