Bondes de Santa Teresa serão revitalizados e receberão nova frota até fim deste ano - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Bondes de Santa Teresa serão revitalizados e receberão nova frota até fim deste anoPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 17/09/2024 14:14

Rio - A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana anunciou melhorias e revitalização dos bondes de Santa Teresa, na Zona Central. A iniciativa faz parte do pacote de melhorias anunciado pelo Governo do Estado e a nova circulação está prevista para acontecer a partir do fim do ano.

Na licitação, a empresa vencedora fica responsável por garantir a operação com segurança e eficiência e principalmente revitalizar três bondes, um deles fora de operação há mais de quatro anos. Além de restaurar motores, refilamento das rodas, manutenção dos compressores de freio e implantar inovações tecnológicas.

A reintegração dos bondes revitalizados está prevista para acontecer após a conclusão de obra dos ramais Paula Mattos e Silvestre. É esperado que até o fim deste ano, os bondes passem a contar com oito veículos em plena circulação.