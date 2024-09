Ferro-velho de cerca de 30 mil metros quadrados é interditado na Zona Oeste - Márcio Leandro / Divulgação Detran

Publicado 17/09/2024 10:57

Rio - A Operação Desmonte, liderada por agentes do Detran.RJ, com apoio da Polícia Militar e Instituto Estadual do Ambiente (Inea), interditou na manhã desta segunda-feira (16) um ferro-velho de cerca de 30 mil metros quadrados na Estrada Reta do Rio Grande, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

De acordo com o Detran.RJ, a ação se deu após agentes receberem informações de que a área servia para desmanche de carros roubados para uso de milícias. Ao chegarem ao local, não foram encontrados vestígios de automóveis roubados, mas outros crimes foram imputados ao proprietário, que foi encaminhado à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) para prestar esclarecimento.

O estabelecimento, que funcionava em um terreno baldio e em condições insalubres, não tinha licença para funcionamento. Foram encontradas, ainda, inúmeras sucatas sem nota fiscal e expostas ao ar livre para venda.

Além do material que foi apreendido e levado para destruição, foram recolhidos pássaros silvestres presos em gaiolas.

Agentes constatam, ainda, espaço de queimada em meio ao matagal e resíduos de óleo motor lançados diretamente no solo, caracterizando crime ao meio ambiente. Este foi o 61° ferro-velho interditado da operação desde seu início.

Histórico



Iniciada em agosto de 2023, a Desmonte tem o objetivo de impedir a comercialização de peças de automóveis de origem ilícita. Até o momento, 30 ferros-velhos estão credenciados no Detran e, desde o início de setembro, são obrigados a trabalhar com etiquetagem em todo o material comercializado, para que seja possível rastrear a origem e a destinação do material.