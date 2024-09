Genaro do Guaxa, era considerado chefe do tráfico de Belford Roxo - Divulgação

Genaro do Guaxa, era considerado chefe do tráfico de Belford RoxoDivulgação

Publicado 17/09/2024 10:54 | Atualizado 17/09/2024 12:18

Rio - O traficante Geonário Fernandes Pereira Moreno, de 41 anos, conhecido como 'Genaro do Guaxa', morreu baleado durante confronto com policiais militares em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (17). Ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP), ele é considerado chefe do tráfico da região, além de ser investigado por liderar roubos de cargas no Arco Metropolitano, e em trechos das rodovias Presidente Dutra e Washington Luís.

Segundo relatos nas redes sociais, bandidos ordenaram o fechamento do comércio na região em represália a ação da PM. De acordo com a corporação, um segundo suspeito também foi morto após troca de tiros.

O confronto teve início durante uma operação para desarticular os grupos criminosos que atuam na região do Complexo de Santa Tereza, em Belford Roxo. No local, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) com apoio de outras unidades do 3° Comando de Polícia de Área (3° CPA) foram surpreendidos por um grupo de criminosos armados.Em seguida, os agentes encontraram os dois homens feridos. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos.Com eles, os policiais apreenderam um fuzil e uma pistola. A ocorrência será apresentada na 54ª DP (Belford Roxo). A operação ainda está em andamento.Geonário Fernandes chefiava os pontos de drogas na região do Guaxa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo informações do Disque Denúncia, o grupo liderado por ele é investigado ainda por envolvimento na morte do vigilante Yago Aguiar Santana em 2017. Na ocasião, três carros com seis seguranças que escoltavam uma carga de cigarros da Souza Cruz foram interceptados por dois veículos com 11 criminosos armados, que atiraram contra os seguranças.Além disso, a quadrilha também foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pela morte de um rival em 2018. Ao todo, seis criminosos tiveram o pedido de prisão preventiva deferido pela Justiça. Dentre eles: Geonário Fernandes Pereira Moreno; Rafael Anjos Gomes; Paulo Alberto da Silva Costa, conhecido como “Pipoca” ou "Falcão"; Darlan Alves da Silva Bezerra, o “Quatro M”; Weverton dos Santos Moraes, o “Digalo”; e Michael Pinto de Melo, conhecido "Cachorrinho" ou "Kim".Segundo investigações, o crime foi praticado por motivo torpe, para demonstrar força e poder na região em razão da disputa pelo domínio territorial para comércio de drogas, e com emprego de tortura. O rival, Pablo Santos da Silva, era líder do tráfico da comunidade Caixa D’água, vinculado ao Comando Vermelho (CV), e teria planejado uma ofensiva para a tomada do território dominado pelo grupo de Geonário.Na ocasião, informados da presença do rival numa comunidade próxima, em visita a familiares, o traficante ordenou aos comparsas que o capturassem. Com requintes de crueldade, o bando registrou a tortura, execução e esquartejamento de Pablo, e através de fotografias e vídeos compartilharam amplamente o crime nas redes sociais. Há nos autos da denúncia de que, inclusive, distribuíram partes do corpo da vítima a jacarés, sendo encontrada apenas a cabeça da vítima em um matagal.