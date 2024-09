Comunidade foi palco de um intenso tiroteio durante a madrugada - Reprodução

Comunidade foi palco de um intenso tiroteio durante a madrugadaReprodução

Publicado 17/09/2024 09:22

Rio - Moradores do Morro do São Carlos, na região central, foram surpreendidos por um intenso tiroteio durante a madrugada desta terça-feira (17). Segundo relatos, os disparos ouvidos eram seguidos de explosões de fogos de artifício.

Nas redes sociais, moradores informaram que o barulho de tiros e fogos parecia estar relacionado à comemoração do aniversário de alguém na comunidade. "Começou um tiroteio violento e eu não sei se é só aniversário de alguém ou bala comendo mesmo", disse um. " Parece ser aniversário com muitos fogos no Complexo do São Carlos", relatou outro.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar disse que o 4° BPM (São Cristóvão), responsável pela área, não foi acionado. A corporação ressaltou, ainda, que não havia operação. O policiamento foi reforçado na região.