Material apreendido foi encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Divulgação / Polícia Militar

Material apreendido foi encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho)Divulgação / Polícia Militar

Publicado 17/09/2024 07:42 | Atualizado 17/09/2024 08:19

Rio - Três criminosos foram presos, na madrugada desta terça-feira (17), após fazerem uma mulher refém no bairro Colégio, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o trio fugia de um cerco montado pela corporação quando invadiu a casa da vítima.



A PM informou que, durante abordagem, os bandidos atiraram contra os agentes do 41º BPM (Irajá) e ao fugirem, pularam o muro e entraram na residência. Em seguida, a equipe cercou o imóvel e negociou a libertação da mulher.



Segundo a corporação, os homens se entregaram e a vítima foi liberada sem ferimentos. A PM ressaltou, ainda que, entre os criminosos, estava Gabriel Lopes Rodrigues, conhecido como Cascata, de 29 anos. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas da comunidade Para-Pedro, na mesma região.

Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, um carregador, dois rádios comunicadores e drogas. O trio e o material foram encaminhados à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde a ocorrência foi registrada.