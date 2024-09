Marcelly foi morta a facadas por Melina no Complexo do Alemão - Reprodução

Publicado 17/09/2024 08:14 | Atualizado 17/09/2024 08:16

Rio - Uma mulher foi morta a facadas pela companheira no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira (16). A autora do crime, Melina Maiara, foi presa em flagrante por homicídio qualificado. Segundo testemunhas, o caso ocorreu após uma discussão entre o casal.

A vítima, Marcelly Neves, de 21 anos, chegou a ser socorrida e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região com diversos ferimentos na região do tórax, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora foram acionados para a ocorrência e encontraram Melina no hospital. Em seguida, ela foi levada para a Delegacia de Homicídios da Capital, onde permaneceu presa.



Nas redes sociais, amigos de Marcelley lamentaram o caso. A jovem deixa um filho de apenas três anos. "Revoltante! Nada vai trazer ela de volta e o filho como fica? E a mãe? Os amigos? Só nos resta lembranças, sei que terá a Justiça de Deus porque vamos carregar essa dor para sempre e nada vai justificar tirar a vida de alguém por nenhum motivo. Que Deus te coloque em um bom lugar. Maldito relacionamento abusivo, o ódio nos consome, mas não podemos fazer nada", disse uma amiga.

"Eu estou sem chão! Eu te amo pra sempre", comentou outra. "Marcelly não merecia isso", disse mais um. Até o momento, não há informações sobre o enterro da vítima.