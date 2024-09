PMs resgataram motorista e recuperarm toda carga de produtos farmacêuticos - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 17/09/2024 08:18 | Atualizado 17/09/2024 08:34

Rio - Policiais militares resgataram um motorista e recuperaram uma carga, durante uma tentativa de roubo, nas proximidades do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta terça-feira (17). A vítima dirigia um caminhão que transportava produtos farmacêuticos, quando foi abordada por criminosos armadados com fuzis, que pretendiam levar o material para uma comunidade da região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas para uma ocorrência de tentativa de roubo de cargas. Na ação, o motorista da carreta foi abordado por criminosos que estavam em dois veículos e o obrigaram a dirigir até a comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Ainda segundo a PM, com a chegada das viaturas no local, os bandidos fugiram pelas vias de acesso ao conjunto de comunidades. Os policiais conseguiram libertar o motorista, que não sofreu ferimentos. Os militares também recuperaram toda a carga de produtos farmacêuticos, avaliada em mais de R$ 650 mil. O policiamento foi reforçado na região. O caso foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso).