Publicado 19/09/2024 00:00

ONU aprova resolução que pede fim da ocupação israelense em territórios palestinos. Toda iniciativa para evitar violência é louvável, mas causa estranhamento não haver o mesmo ímpeto para exigir soltura de reféns judeus há um ano em poder do Hamas.

Ao contrário da conturbada eleição para prefeito de São Paulo, disputa no Rio segue sem sobressaltos. Não houve debates polêmicos ou confrontos mais ríspidos entre candidatos. Segundo pesquisas. Paes deve vencer com facilidade já no primeiro turno.