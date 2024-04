Publicado 23/04/2024 05:00

Desde quarta-feira da semana passada, dia 17, a gestão do tradicional Hospital Federal de Bonsucesso está sendo conduzida pelo Grupo Nossa Senhora da Conceição, de Porto Alegre. Os funcionários se surpreenderam com a velocidade empreendida pelos novos gerentes que já estão se inteirando de detalhes dos departamentos estratégicos de Compras, Almoxarifado, Farmácia e Coordenação de Administração. Não foi apresentado aos funcionários nenhum ofício do Ministério da Saúde ou documento assinado por qualquer outra autoridade superior que permitisse acesso a documentos reservados. Ninguém foi informado da ação já em andamento. O responsável administrativo do Conselho Gestor do grupo Conceição é Helvécio Miranda Magalhães Júnior, que foi demitido em março do Hospital após reportagem da imprensa o acusar de tráfico de influência na contratação de uma empresa sem contrato para operar o serviço.

O que é exatamente "Carioquinha"?

Vereador Edson Santos apoia projeto que cria moeda solidária - Eduardo Barreto / Câmara Municipal do Rio

Vereador Edson Santos apoia projeto que cria moeda solidáriaEduardo Barreto / Câmara Municipal do Rio

O vereador Edson Santos (PT) apoia a tramitação na Câmara Municipal do projeto de lei, enviado pelo Poder Executivo sob a liderança do secretário municipal de Economia Solidária, Diego Zeidan, para instituir no Rio a moeda solidária Carioquinha. O secretário trabalha junto com o vereador para que a tramitação ocorra sem sobressaltos e para que a moeda social, inspirada na experiência da Mumbuca, de Maricá, possa ser criada ainda durante essa gestão. Edson Santos levou a questão semana passada ao presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado, e articula com o líder do governo, vereador Átila Nunes, a realização de uma conversa com os demais vereadores da base governista ainda esta semana.

O ‘I Concurso Top Drag’ agita a Barra

Até o dia 28 de abril, o Cine Teatro Barra da Tijuca elegerá a mais glamourosa Drag Queen do Rio de Janeiro. As artistas de diversos bairros cariocas concorrerão nas categorias Melhor Performance, Melhor Maquiagem, Voto Popular, Melhor Figurino e à faixa de Rainha Queen de 2024. A apresentação do evento ficará por conta de Sissy Diamont, performer, produtora e diretora de musicais como MGM, que faz uma homenagem a clássicos da Broadway.

Venda de equipamentos só com carregador

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o projeto que obriga que equipamentos eletrônicos sejam vendidos já com o carregador e os demais componentes indispensáveis ao funcionamento. O relator, deputado federal Jorge Braz (Republicanos), obriga, ainda, que a embalagem do produto traga a informação dos acessórios que o acompanham. "Esta informação do fabricante garante compatibilidade em termos de voltagem e conectividade, e evita danos ao produto", disse Braz. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.

PICADINHO

Hospital São Francisco na Providência de Deus promove, no dia 30, o Simpósio de Desospitalização, com palestras sobre alta segura e cuidados domiciliares. Informações pelo 3294-4500, ramal 2448.



Racismo religioso é o tema em debate na PUC-Rio, na quinta-feira (25), às 11h, com Renata Souza, Pai Dário, Carolina Rocha, Thula Pires e Obalerá. Evento faz parte do Abril Verde, em combate ao racismo religioso.



Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro realiza o 41º Congresso de Cardiologia, no Expo Mag, no Centro do Rio, nos dias 30 de abril e 1º de maio. Expectativa é receber mais de dois mil cardiologistas.