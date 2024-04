Publicado 21/04/2024 05:00

O estabelecimento hospitalar que funcione como maternidade poderá ser obrigado a realizar exame laboratorial gratuito em criança nascida em suas dependências para diagnóstico precoce inequívoco da Atrofia Muscular Espinhal (AME). A determinação consta no Projeto de Lei 4.311/18, de autoria do deputado Átila Nunes (PSD), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em primeira discussão. A medida ainda precisa ser votada em segunda discussão pela Casa. A Atrofia Muscular Espinhal é uma doença genética crônica, degenerativa, rara e atualmente incurável. É a doença genética que mais mata crianças até dois anos de idade. Perceptível ainda nos primeiros meses de vida, a enfermidade apresenta como principal sintoma a fraqueza muscular, que gera dificuldade para andar, sentar, engolir e respirar.

Rioluz fortalece atendimento

Rioluz passa a ter equipe exclusiva em comunidades - Divulgação Rioluz

Com mais um caminhão e uma equipe exclusiva para atuar nas comunidades, a Rioluz reduziu em 50% o tempo de espera para atendimentos. Agora, as sete gerências da Rioluz contam com mais uma equipe para atendimento nas comunidades, totalizando duas equipes por região, atuando em toda a cidade. Pedidos podem ser feitos através da Secretaria de Ação Comunitária, Central 1746, Suprefeituras, GELs e Associação dos Moradores.

Avenida Brasil: encrenca mal resolvida

A Comissão de Transportes da Câmara do Rio se reuniu com representantes da Prefeitura para debaterem sobre o trânsito na Avenida Brasil após inauguração da Transbrasil. A secretária de Transportes do Rio, Maína Celidônio, criticou a falta de representante do governo estadual. "O Estado não fez o trabalho de criar os articulados intermunicipais, por isso deveria estar aqui para esse debate". Já o presidente da Comissão, Felipe Michel, questionou a falta de planejamento para inauguração. "Colocamos o time em campo e estamos ajustando no meio do jogo".

Cabo Frio tem 90 dias para melhorar hospital

Ministério Público do Estado do Rio obteve decisão favorável para que a Prefeitura de Cabo Frio promova melhorias na estrutura do Hospital da Mulher. A decisão determina que a prefeitura apresente, em 90 dias, projeto de reforma na estrutura e nas instalações do hospital e cronograma de ações para fornecimento de insumos e medicamentos.

PICADINHO

Além de 32 locais no estado do Rio, os 18 filmes da 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos podem ser vistos na plataforma InnSaei.tv até quarta-feira (24).



CCBB RJ recebe programação inédita sobre inovação e direitos sobre criações humanas com palestras, desfile de moda sustentável, oficinas educativas e exposição de tecnologias brasileiras, na próxima sexta-feira (26).



Comédia teatral "Eu Odeio Cássia Eller", com direção de Anselmo Fernandes, faz curta temporada na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, nos dias 27 e 28 de abril.