O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Medeiros Martins (Cidadania), está em risco de sofrer impeachment depois de o diretório do PSB do município protocolar pedido na Câmara de Vereadores. Segundo o partido, o motivo seria omissão na conclusão das obras da UPA da cidade, paralisadas há mais de um ano, e sendo a única unidade de atendimento de urgência e emergênciado município. Há uma UPA provisória que moradores relatam estar em péssima condição para atendimento. No último dia 5, uma jovem de 22 anos morreu após várias idas à unidade. A população de Iguaba Grande reclama ainda da falta de medicamentos na farmácia da Prefeitura e da enorme demora na marcação de exames. O município fluminense é um dos que têm receita pelos royalties do petróleo.

Espaços esportivos para autistas

Vereador William Siri se reúne com Rodolfo Landim. - Felipe Ouverney

O vereador William Siri se reuniu com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para tratar da Lei Arthur Colecto, que determina a construção de espaços adaptados para pessoas com autismo em arenas esportivas do Rio com capacidade para mais de 5 mil torcedores. Landim se comprometeu a criar a sala no Maracanã, caso o Flamengo - em parceria com o Fluminense - vença a licitação para administrar o estádio pelos próximos 20 anos. Representantes da torcida Autistas Rubro-Negros e da Associação das Pessoas do Transtorno do Espectro Autista também participaram da reunião.

Inédito: Estatuto do Idoso em braile será lançado no Rio

Mais de 3,2 milhões de pessoas idosas de todo o país poderão ser beneficiadas com a versão em braile do Estatuto dos Direitos da Pessoa Idosa, que será lançada nacionalmente no Rio de Janeiro. A transcrição inédita da publicação é resultado da parceria entre a Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj com a Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos (Riamm). "Será uma importante ferramenta para garantir a inclusão das pessoas com deficiência visual com mais de 60 anos e mais conhecimento sobre seus direitos", disse o deputado Munir Neto (PSD), coordenador da Comissão. A publicação será lançado hoje (17), às 10h, no auditório da Escola do Legislativo (Elerj).

As vereadoras de Dani Balbi

Após ser eleita a 1ª deputada transexual da Alerj, Dani Balbi (PCdoB) está confiando suas fichas em três musas da política. Na capital, a aposta é na ativista de direitos humanos e mobilidade Rafaela Albergaria, idealizadora do Observatório dos Trens. Em Niterói, a aposta é na professora Walkíria Nictheroy, e, em Petrópolis, na também mestra Lívia Miranda.

PICADINHO

Com participação da ministra Luciana Santos, PCdoB faz ato, hoje (17), para receber Roberto Monteiro, com apoio de oito sindicatos.



Shopping Grande Rio recebe, até sábado (20) currículos de pessoas com deficiência em busca de oportunidades de trabalho. Cadastramento para vagas é gratuito.



Receita Federal apreendeu, na segunda-feira (15), cerca de 3,7 kg de cocaína com passageiro no Aeroporto do Galeão. Droga está avaliada em R$ 200 mil.