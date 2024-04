Publicado 11/04/2024 05:00

A luta contra as várias endemias que assolam os grandes centros levou autoridades a aproximar agentes e a população. A criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) criada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) tem este propósito. Coordenador do colegiado, o deputado estadual Professor Josemar (PSOL) destacou o suporte aos profissionais na garantia de direitos. "A Frente tem o objetivo de apoiar esses profissionais que estão lutando por melhorias no trabalho, como o cumprimento da lei do piso e a garantia de equipamentos de segurança, que são direitos básicos", disse o parlamentar. Já o governo estadual está ampliando os programas de mutirão como parceria para enfrentar epidemias, inclusive a dengue.

Nilton Santos será lembrado em grande estilo

Uma das ideias é colocar voz de Nilton Santos no estádio. - Reprodução/Twitter oficial do Botafogo

Hanna Santos, neta de Nilton Santos, que tem lançado diversos produtos colecionáveis, com edição limitada, relacionados ao avô, está preparando grandes surpresas para 2024, ano do centenário da "Enciclopédia do Futebol". "Eu gostaria muito de construir algo grandioso, que emocione a torcida do Botafogo. Uma das ideias é colocar a voz dele no estádio que leva seu nome num dia de jogo. Hoje a inteligência artificial já nos permite isso. Estou buscando parceiros para viajar comigo nesse túnel do tempo".

Luta contra o desperdício de comida

O Rio de Janeiro foi a única cidade do Brasil em que a ONU (Organizações das Nações Unidas) mediu o desperdício de alimentos por habitante no seu mais recente relatório mundial. Isso só foi possível graças à parceria com a Companhia de Limpeza Urbana da cidade, a Comlurb. O relatório, Food Waste Index Report, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), apontou que, ao mesmo tempo em que a fome atinge mais de 780 milhões de pessoas, 1 bilhão de refeições são desperdiçadas a cada dia.

Madonna aquece turismo do Rio

A concessionária que administra a Rodoviária do Rio fez uma projeção que a sexta-feira (3) que antecede o dia do show da cantora pop Madonna - dia 4 de maio - deverá registrar grande movimentação de desembarques, com um aumento de mais de 20% em relação a uma sexta-feira normal, com viajantes oriundos principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As empresas acreditam faturar 40% a mais do que hoje.

PICADINHO

Web Summit volta ao Rio, entre os dias 15 e 18 de abril. Todos os quatro pavilhões do Riocentro serão utilizados com expectativa de receber mais de 30 mil visitantes. Serão mais de 1.100 empresas presentes e mais de 500 palestrantes.



Lalin Witch apresenta exposição "Offence", no Espaço Cultural M.D. Gotlib, com obras inéditas, a partir de 25 de abril, no Shopping Cassino Atlântico, em Copacabana.



Simpósio internacional UERJ SUMMIT 2024 acontece no dia 17, no Campus Maracanã, e reúne cientistas de sete países. Evento vai discutir inteligência artificial, inovação, entre outros temas.