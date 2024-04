Jorge Felippe Neto, presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente - Divulgação

Publicado 05/04/2024 01:34

Gestores de fundos internacionais estão em fase de análise para escolher onde serão alocados os seus recursos em 2025. Por isso, há uma atenção redobrada no trabalho da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que incluiu na agenda a discussão sobre a qualidade do saneamento básico em Angra dos Reis e Ilha Grande. O presidente da comissão, deputado Jorge Felippe Neto (Avante), atentou para a urgência do debate.

Iguaba: Marcelo Itagiba vira consultor de luxo

O pré-candidato a prefeito Marco Antônio (PSB), ex-secretário de Meio Ambiente de Iguaba, convidou o delegado aposentado da Polícia Federal Marcelo Itagiba, ex-secretário de Segurança Pública do Rio, para elaborar um plano de ações para essa área, em reforço ao combate ao crime que cabe ao governo do estado.

Fiscalização ambiental ganha reforço

A fiscalização ambiental no estado do Rio de Janeiro ganha muito com a compra de 96 câmeras corporais portáteis e de GPS veicular. Com elas, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) fica mais forte no combate aos criminosos que atuam principalmente em áreas florestais. O valor total de investimento é de R$ 1,2 milhão. O contrato prevê 142 câmeras. Os equipamentos serão usados pelos agentes da Diretoria de Pós-licença e Fiscalização do Inea, além das oito superintendências regionais do órgão.

PICADINHO

Faetec e Secretaria da Mulher abrem 315 vagas para cursos profissionalizantes para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Matrículas estão abertas até 23 de abril.



Depois de conquistar o selo ouro no Prêmio Sebrae de Prefeitura Empreendedora, Paracambi agora disputará etapa final da premiação, que acontece no dia 11 de junho, em Brasília.



Instituição Sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas, até o dia 10, para cursos gratuitos e on-line de Design Gráfico Para Inovação Social, Influência e Redes Sociais e Edição de Vídeos Mobile.