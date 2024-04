Publicado 02/04/2024 05:00

A bancada do PSOL na Alerj, representada por Renata Souza, Flávio Serafini, Dani Monteiro, Yuri Moura e prof. Josemar, junto às vereadoras Monica Benício e Cunha, enviou à ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, pedido de instauração de processo para apuração do impeachment de Domingos Brazão, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Brazão é um dos acusados de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. Com a deflagração da Operação Murder Inc., diz o PSOL que "não é coerente com o interesse público da resolução do caso que o acusado possa seguir no gozo dos benefícios do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas estadual, nem tampouco condiz com a eficiência e moralidade do próprio órgão".

Recompensa para quem ajudar achar criminosos

Projeto do deputado Átila Nunes pode ajudar na prisão de criminosos.Divulgação

O crescimento do número de assassinatos de policiais foi o gatilho para o deputado estadual Átila Nunes (PSD) propor um projeto que prevê programa de recompensa para pessoas que fornecerem informações que ajudem na identificação e prisão de responsáveis e envolvidos em homicídios de agentes de Segurança Pública.O valor da recompensa será regulamentado pelo Executivo e poderá ser custeado pelos fundos de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social (FISED) e de Segurança Pública (FUSPRJ). Alerj aprovou em primeira votação.

Iguaba Grande sem bolsonaristas na disputa

Em tempos de extrema polarização, a eleição para prefeito de Iguaba Grande deverá ser um ponto fora da curva, com somente dois pré-candidatos, ambos de esquerda. Um deles é o ex-secretário de Meio Ambiente do município Marco Antônio, do PSB, presidido no estado por Alessandro Molon. O outro é o PM Fábio de Oliveira, chefe de gabinete do prefeito Vantoil Martins, que é o vice-presidente do Cidadania no estado.

Histórico: Vem aí o maior navio a visitar o Brasil

Abril promete movimentar o terminal internacional de cruzeiros com mais de 40 mil visitantes. Estão programadas 11 chegadas, totalizando 13 atracações, incluindo seis embarcações de origem internacional. Amanhã (3), chega o majestoso MSC Grandiosa, o maior navio a visitar o Brasil em toda a história, com capacidade para acomodar mais de 6,3 mil passageiros.

PICADINHO

Embalado pelas Olimpíadas, Queimados realiza 1º Jogos Municipais Estudantis e Inclusivos. Ginásio Municipal totalmente reformado será reinaugurado hoje (2).



Sindicato das Seguradoras do RJ/ES doou dois drones para a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) para ajudar na segurança do RJ.



Cine Araújo promove hoje (2), Dia Mundial da Conscientização do Autismo, sessão adaptada da animação Kung Fu Panda 4 para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), em todas as filiais da rede.