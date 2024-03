Publicado 29/03/2024 05:00

Os salários dos professores costumam mostrar uma desvalorização da categoria. Por conta disso, a divulgação do concurso público para os profissionais de educação de Maricá chamou atenção, com valores que vão de R$ 6,8 mil, para candidatos de nível médio, a R$ 9,5 mil, para professores com nível superior. Além dos salários, há vale alimentação de R$ 650. O concurso, com inscrições até 15 de abril, tem atraído muita gente. Segundo o secretário municipal de Educação, Márcio Jardim, foram quase seis mil inscritos só no primeiro dia, em 25 de março. "Virou concurso de dimensão nacional. Pelo número de inscrição no primeiro dia, pela quantidade de pessoas que se manifestam, que dizem que vão fazer o concurso, está muito em função dos atrativos salariais e o que as pessoas têm de referência da qualidade de vida na cidade. Tudo isso compõe esse conjunto de bons fatores que atraem e está despertando o interesse de professores para vir trabalhar na rede pública de Maricá".

Cosmonauta russo visita Planetário do Rio

Ivan Vagner e Renan Uccelli no Planetário do Rio. - Roberto Moreyra/SMTE

Ivan Vagner e Renan Uccelli no Planetário do Rio.Roberto Moreyra/SMTE

Pela primeira vez no Brasil, o cosmonauta russo Ivan Vagner tem exibido fôlego de atleta em sua passagem pelo Rio. Antes de inaugurar, ao lado do presidente da Fundação Planetário do Rio, Renan Uccelli, a exposição "O Universo dos Brics’", na Gávea, ele mergulhou na praia de Copacabana, surfou em Ipanema e, ainda, aceitou participar de maratona pelo Cristo, Pão de Açúcar e outros pontos turísticos da cidade. "Gostaria também de pular de asa delta’", confidenciou o engenheiro de 38 anos, que, em setembro, irá para nova missão na Estação Espacial Internacional. Viktorovich posou para populares na exposição de fotos feitas do espaço, no Planetário do Rio.

Vendedores de Mate ganham treinamento

Vendedores de mate nas praias do Rio receberam alvarás e capacitação em boas práticas da Prefeitura. "A praia é um grande ativo do Rio e garantir a legalização e a capacitação para os serviços prestados oferece segurança para os profissionais e para os consumidores. É fundamental a capacitação dos profissionais que lidam com o manuseio de alimentos e bebidas de consumo direto, que podem oferecer riscos à saúde do consumidor”, explicou o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.

Dança das cadeiras em Mangaratiba

Já com as malas prontas para embarcar no Republicanos, ligado à Igreja Universal, com filiação marcada para o dia 5 de abril, o deputado Luiz Cláudio Ribeiro deixa o partido de Eduardo Paes (PSD). Pré-candidato à Prefeitura de Mangaratiba, ele foi a Brasília "pedir bênção" ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao senador Flávio Bolsonaro. E levou na bagagem o possível vice da sua chapa, o médico Lucas Venitto. A ideia é filiar Lucas ao PL e fechar a chapa com o Republicanos na cabeça.

PICADINHO

Federação das Câmaras de Comércio Exterior - FCCE realiza primeira edição do seminário “Mulheres no Global Business”, no dia 2, às 9h, no auditório da CNC, no Rio.



Projeto social do Hospital São Francisco na Providência de Deus arrecada, até dia 3, caixas de bombom para crianças da comunidade do antigo Lixão de Gramacho.



Monólogo "Eu Não Sou Harvey - O Desafio das Cabeças Trocadas", idealizado e interpretado por Ed Moraes, termina temporada no Teatro Café Pequeno, no Leblon, neste domingo (31).