Presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo, recebeu deputado e secretário de Angra dos Reis - Reprodução/Band Minas

Presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo, recebeu deputado e secretário de Angra dos ReisReprodução/Band Minas

Publicado 24/03/2024 05:00

O deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade), membro da Frente Parlamentar Nuclear, e o secretário de Agricultura e Pesca de Angra dos Reis, Leandro Silva, se reuniram com o presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo, esta semana. "Trata-se de mais uma oportunidade de compartilhar as perspectivas da Eletronuclear com aqueles que estão interessados no avanço do setor nuclear. Na ocasião, reafirmamos nosso compromisso com a excelência operacional e a segurança nuclear da Central de Angra dos Reis", conta Lycurgo. Eles conversaram também sobre os desafios atuais da empresa e possíveis abordagens estratégicas para enfrentá-los. "O diálogo é a chave para o planejamento de ações e de investimentos para o setor de energia nuclear no Brasil. Nós temos o grande desafio de colocar essa pauta para andar na Câmara dos Deputados e trabalhar para promover a expansão dessa matriz energética", disse Áureo.

Itaperuna está sem Polícia Técnica

Deputado Jair Bittencourt pede retorno imediato da Polícia Técnica - Divulgação

Deputado Jair Bittencourt pede retorno imediato da Polícia TécnicaDivulgação

O deputado Jair Bittencourt (PL) apresentou indicação na Alerj solicitando ao secretário de Segurança Pública do Estado, Victor Santos, o retorno imediato do atendimento no posto regional da Polícia Técnica de Itaperuna. "O posto está fechado por falta de profissionais, causando enorme transtorno para a população, que precisa se deslocar até Campos para realizar, por exemplo, a liberação de corpos e exames de necrópsia, procedimentos que demandam urgência num momento extremamente delicado", ressaltou o deputado.

Aumento do valor do Vale Alimentação

A Câmara de Vereadores do Rio derrubou esta semana o veto do prefeito Eduardo Paes a uma emenda que autoriza a elaboração de estimativa orçamentária do reajuste do vale alimentação dos servidores municipais. Levantamento do vereador William Siri (PSOL), autor da proposta, mostra que a inflação acumulada pelos 12 anos sem correção é de 98,75%. Os servidores reclamam que, com o benefício de R$ 12 por dia, "muitos deles almoçam uma coxinha com refresco", diz o vereador.

Bolsonaristas presos são a favor da saidinha

O deputado federal Roberto Monteiro, do PL, pai do ex-vereador pelo Rio de Janeiro Gabriel Monteiro, abriu racha na bancada bolsonarista no Congresso, que em maioria vota a favor de impedir a saidinha de presos. Isto porque o filho dele e o ex-deputado Daniel Silveira também serão punidos com a decisão.

PICADINHO

Depois de realizar seu Meeting 2024 em Cabo Frio, a Academia do Autismo anuncia que o próximo congresso organizado pela instituição será em março de 2025, em Búzios.



Dirigido por Andréa Morais, curta-metragem "Viagem Histórica e Cultural Por Iguaba Grande", que conta sobre a história do município, estreia no próximo dia 30.



Trezentos jovens das comunidades Barreira do Vasco, Cidade Alta, Morro dos Prazeres, Penha e Kelson, no Rio de Janeiro, se formaram no programa Emprega JUV, da Secretaria Especial da Juventude Carioca.