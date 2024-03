Publicado 20/03/2024 05:00

Os moradores da cidade de Pirapetinga estão apavorados com a decisão tomada pelo governo municipal com o aval do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, de implantar um aterro sanitário na região, em área muito próxima de rios que abastecem água inclusive para cidades localizadas no estado do Rio de Janeiro. A denúncia foi feita pela Associação de Moradores do Valão da Caçada e Adjacências e pela ASPIRA, Associação de Proteção Ambiental de Pirapetinga e Região. O movimento contra o lixão é engrossado pelos sitiantes e proprietários rurais do local. O empresário Neto Lamarca diz que "o que está sendo criado na cidade entra em conflito com interesse dos moradores vizinhos e das causas ambientais. Todo passivo aqui pode atingir o nosso Rio Pirapetinga e, por consequência, o Paraíba do Sul, que abastece o Guandu".

Bolsonaro embaralha apoios em Caxias

Pré-candidato Celso do Alba não gostou de apoio a adversário. - Art Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Quem não gostou nada, nada, do apoio revelado nesta segunda-feira pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) à pré-candidatura de Netinho Reis à Prefeitura de Caxias, foi Celso do Alba, pré-candidato a prefeito pelo União Brasil na cidade. Com a nova configuração, quem pode tirar proveito é o bolsonarista de carteirinha Marcelo Dino (União), vice de Celso, já que possui penetração no eleitorado mais conservador no município.





Charada: Quem é o deputado ostentação da Alerj?

Um deputado de primeiro mandato adora exibir sua riqueza nas redes sociais. Logo após a posse, ele desfilou em passeios de moto aquática. Ele assumiu a presidência de uma importante comissão e a atração foi sua lancha de 42 pés. No final do ano, o parlamentar se deu de presente um poderoso Rolex GMT-Submariner. Agora, o brinquedo é um lindo helicóptero de última geração.

Secretaria abre audiência sobre barcas

A Secretaria de Transporte do Estado convoca a população para audiência na sexta (22), 9h, no auditório da COPPE, na Cidade Universitária, para discutir o futuro do transporte aquaviário. Usuários, entidades públicas e privadas, e representantes da sociedade civil serão informados sobre o andamento da nova modelagem das barcas e poderá tirar dúvidas e dar sugestões sobre o transporte.

PICADINHO

Circuito "Rio Empregos" oferece 400 vagas de trabalho na Baixada Fluminense. Ação será amanhã (21), de 9h às 16h, na Av. Antônio Borges, 205, Jacutinga, Mesquita.



Psiquiatra Jorge Jaber será palestrante do 1º Encontro das Comunidades Terapêuticas do Estado do Rio de Janeiro e sua Importância na Política de Drogas. Evento, promovido pela Subsecretaria de Políticas Inclusivas da Secretaria de Estado da Casa Civil, será realizado na sexta-feira (22).



Professor Maurício Resende realiza Aula Inaugural do Centro Técnico Científico da PUC-Rio, hoje (20), com o tema "Quarenta anos de colaboração entre indústria e universidade".