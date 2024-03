Publicado 15/03/2024 05:00

A cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, precisa de atenção federal. De olho nesta necessidade, o deputado federal Bebeto, após seis mandatos consecutivos como vereador no município, foi eleito para o Congresso e destinou, no seu primeiro ano, mais de 80% das emendas impositivas para a cidade. Ele conseguiu a liberação de R$ 36 milhões para investimento direto. Vinte e oito milhões de reais para uso ainda este ano. Na fila, a finalização das obras do Hospital Municipal com a instalação do centro atendimento oncológico e cardiológico, da Maternidade Municipal do Morrinho e do Hospital Infantil, da reforma da Sede da Prefeitura e a construção/reforma de 10 quadras poliesportivas de grama sintética. Também serão destinados recursos para atender às necessidades do Complexo do Idoso, recentemente inaugurado.

Vôlei: Homenagem a vítimas de racismo

Jogadoras recebem Moções de Aplauso do vereador Marcio Ribeiro. - Divulgação/Assessoria Marcio Ribeiro

Jogadores de vôlei do Tijuca Tênis Clube, vítimas de racismo em janeiro deste ano durante partida da Superliga B, receberam Moções de Aplausos do vereador Marcio Ribeiro. "O racismo, em pleno século XXI, é inaceitável e deve ser firmemente combatido. Os insultos proferidos às meninas do vôlei do Tijuca vão contra os princípios de respeito e igualdade que sempre devem prevalecer em todos os esportes", disse o parlamentar.

Mais integração metropolitana

A Prefeitura do Rio, através da Secretaria de Integração Metropolitana, lançou o edital da segunda edição do Programa IntegraRio 2024, que selecionará e patrocinará projetos voltados ao desenvolvimento urbano sustentável, que fortaleçam a divulgação, cooperação, desenvolvimento e integração da cidade do Rio com demais municípios e instituições do Estado.

Vem aí a cartilha sobre Síndrome de Down

A Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Educação e a Fiocruz fecharam uma parceria para produção de cartilha sobre Síndrome de Down. Um encontro com familiares assistidos pelas Secretarias e pesquisadores sobre Síndrome de Down, na próxima segunda-feira (18), dará início às pesquisas para a construção do material. O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado no dia 21.

PICADINHO

Os jornalistas e pesquisadores de MPB Luiz Felipe Carneiro e Tito Guedes, com mediação de Arthur Dapieve, participam hoje (15) de debate no lançamento do livro "Os 50 maiores shows da História da Música Brasileira", às 19 h, na Livraria Travessa, no Shopping Leblon.



Servidores da Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros poderão renegociar suas dívidas em mutirão que o Procon RJ fará entre os dias 8 e 12 de abril.



Dados da Sociedade de Nefrologia do Estado do Rio de Janeiro (Sonerj) mostram que só no estado 13 mil pessoas sofrem com doença renal crônica.