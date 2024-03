Publicado 10/03/2024 05:00

Um encontro da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), promovido pelo Detro, trará representantes de todo o país para discutir o futuro do transporte público fluminense. Nos dias 12 e 13 de março, será realizado o "1º Fórum Eletromobilidade - Nova Matriz Energética e o Futuro do Transportes Rodoviário por Ônibus no Estado do Rio de Janeiro", no Lagoon, na zona sul do Rio. Virão especialistas em operações de sistemas de ônibus elétricos de todo o país, profissionais do setor de Mobilidade Urbana, fabricantes de veículos e equipamentos, fornecedores, membros da comunidade acadêmica e técnicos de órgãos gestores municipais e do Poder Público. No local terá exposição de veículos elétricos das empresas Marcopolo, BYD, Volkswagen e Mercedes. Os participantes poderão entrar nos veículos e verificar as diferenças dos ônibus elétricos em relação aos coletivos a diesel. As montadoras Eletra, Higer e Volvo também participarão do evento.

Animais de pessoas em situação de rua

Vereador Dr. Marcos Paulo é presidente da Comissão de Saúde Animal. - Divulgação CMRJ

O vereador Dr. Marcos Paulo (PSOL) visitou dois abrigos destinados ao atendimento das pessoas em situação de rua que também receberam animais domésticos. O parlamentar constatou, então, que o programa Seguir em Frente, da Prefeitura do Rio, tem colocado em prática lei de sua autoria. De dezembro de 2023 a fevereiro deste ano, já foram realizados 19 atendimentos de pessoas em situação de rua com seus animais. O vereador, que é presidente da Comissão de Saúde Animal, verificou que as unidades oferecem estrutura, comida e atendimento veterinário.

Extrema direita escolhe candidato em Macaé

A convite da bancada do PP, o deputado federal Felício Laterça anunciou oficialmente, em Brasília, a sua pré-candidatura à prefeitura de Macaé. Delegado titular da delegacia da Polícia Federal, Laterça foi projetado na política por sua atuação no município. Bolsonarista, em 2018, foi eleito deputado federal com expressiva votação na cidade.

OAB: Advogados satisfeitos em Caxias

Pesquisa de satisfação interna revelou que a OAB de Duque de Caxias é a subseção brasileira com o maior número de advogados satisfeitos, superando até mesmo a maioria das seccionais do país: 80,2% dos advogados do município fluminense aprovam a gestão do presidente da subseção, Wagner Botelho. E o atendimento prestado pelos funcionários atingiu 87,1% de aprovação entre os advogados inscritos.

PICADINHO

Professores Carlos Frota, Marcio Alvim e Luís Campos ministrarão palestra gratuita de Direito Eleitoral na OAB/Barra nos dias 13 e 27, às 15h. Temas abordados serão pré-campanha, marketing eleitoral, processo eleitoral e crimes eleitorais.



Mostra "Os Melhores Filmes do Ano" da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ) abre inscrições gratuitas para curso de crítica cinematográfica, que será realizado no Ponto Cine, em Guadalupe.



Escola de Música da Rocinha lança o PRÊMIO HANS KOCH homenageando o professor de música alemão, fundador da instituição de ensino. Inscrições para a 1ª edição do prêmio são gratuitas e podem ser feitas de 15 de março a 15 de abril.