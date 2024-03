Aarão de Moura Brito Neto foi prefeito de Mangaratiba entre 2005 e 2009 - Reprodução/Facebook

Publicado 08/03/2024 05:00

O ex-prefeito de Mangaratiba e pré-candidato Aarão de Moura Brito Neto, através dos seus advogados, tenta, a todo custo, evitar um julgamento marcado para ocorrer no Tribunal de Justiça na próxima quarta-feira, dia 13 de março, que o envolve diretamente. Trata-se de uma ação contra a decisão de primeira instância que suspendeu seus direitos políticos. A petição já foi protocolada e aguarda parecer judicial. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Aarão, quando era prefeito entre 2005 e 2009, cometeu ato doloso de improbidade ao comprar materiais de construção sem licitação por 82 vezes seguidas, sem prévia consulta de preços. Se ficar comprovado dano ao erário e enriquecimento ilícito dos sócios da empresa, Aarão ficará impedido de concorrer em 2024.

A defesa do consumidor da mulher

Verônica Oliveira é delegada da Polícia Civil. - Magno Segllia

Verônica Oliveira é delegada da Polícia Civil.Magno Segllia

A Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor possui uma coordenadoria de Defesa do Consumidor da Mulher comandada pela Dra. Verônica Oliveira, delegada da Polícia Civil. O objetivo é atender novas demandas exigidas pelo público feminino, como desmantelar clínicas de estética que funcionam sem autorização legal, coibir procedimentos sem a presença de profissional específico e impedir maus tratos ao atendimento à cliente na relação de consumo.

Busca desesperada por mulheres na política

Com a mudança na lei eleitoral, que reduziu de 75 para 51 o total de candidatos que podem ser lançados por legenda, virou uma guerra de foice para formar quadros femininos capazes de render votos. Só como exemplo, Antonia Leite Barbosa, fundadora da Agenda Carioca e que teve 7.995 votos para vereadora em 2020, está neste momento sendo sondada por cinco partidos. Tudo indica que Antonia, ex-subsecretária de Eventos de Eduardo Paes, aceite a corte do PSD e deixe o Cidadania.

Repelentes sobem de preço abusivamente

A deputada estadual Martha Rocha (PDT) notificou o Procon para que fiscalize os preços abusivos de repelentes. Eles foram incluídos na cesta básica e tiveram sua alíquota de ICMS reduzida. "Em 2016, vivíamos uma grave epidemia de dengue e zika vírus no estado e a lei foi pensada para ajudar a população. Agora voltamos a viver o pesadelo das doenças e, apesar da lei, o preço dos repelentes disparou sem controle", disse.

PICADINHO

O vereador Dr. Marcos Paulo (PSOL) recebe a ginecologista Célia Regina da Silva para falar sobre a saúde da mulher, hoje (8), às 14h, na Câmara Municipal do Rio. Entrada gratuita.



Hoje, Dia Internacional da Mulher, o Capitu Café, no Cosme Velho, recebe, às 18h, o sarau "Mulher: Corpo, Fala e Escrita", com participação de 11 autoras literárias.



Exposição "Metamorfose: Das Sombra à Luz", da fotógrafa Adriana Oliveira, e com consultoria da psicanalista Andrea Ladislau, é inaugurada hoje (8), no Mac, em Niterói.