O lendário presidente argentino Juan Domingo Perón exerceu o poder por três mandatos: de 1946 a 1952, de 1952 a 1955 e de 1973 a 1974. Ao seu lado, projetou Evita Peron ao panteão das primeiras-damas com poder político e influência social. E contou com sua terceira esposa, Isabelita, como vice e presidente de 1974 a 1976. A ideia é manter o poder dentro de casa. Jair Bolsonaro pavimenta para Michelle chegar ao Palácio do Planalto. Em Búzios, Daniela Martins, esposa do ex-prefeito Alexandre Martins, cujo mandato foi cassado no mês passado pelo TRE, será candidata, seguindo a mesma linha. E, em Cabo Frio, a mulher de Marquinhos Mendes, Kamilla, pode ser a alternativa ao marido impedido legalmente de concorrer. Em política, confiança é tudo.

Vem aí consórcio do mar para ajudar prefeituras

Municípios das zonas costeiras vão receber apoio técnico. - Divulgação - Cia das Docas RJ

A Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar quer dar apoio técnico para que municípios das zonas costeiras do Rio se adequem às exigências das legislações e impulsionem projetos relacionados à economia do mar. "Cidades menores, muitas vezes, têm dificuldades para participar de alguns programas por não terem capacidade técnica. A secretaria facilitará esse acesso, através da criação do Consórcio do Mar", explicou o secretário Hugo Leal.

Idosos: Há necessidade de Conselho Tutelar?

Projeto de lei do deputado federal Reimont (PT) quer criar o Conselho Tutelar da Pessoa Idosa. "Com o aumento da expectativa de vida, a população idosa vem crescendo significativamente em todos os municípios brasileiros, o que demanda o desenvolvimento de políticas públicas específicas para diminuir as vulnerabilidades desta parcela da população, como nos casos de violência patrimonial", explicou.

Vereador reclama da falta de recursos para a saúde

O vereador Felipe Michel (PSDB) visitou o hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio, e disse estar indignado com a falta de recursos para a saúde e deu exemplos. "No Salgado Filho, filas no corredor. As Clínicas da Família não têm médico, UPAs sobrecarregadas. Enquanto isso, a prefeitura retira R$ 500 milhões? Nós, vereadores, vamos ficar olhando isso?", disse. O discurso contou com o apoio de vereadores de outros partidos - Teresa Bergher, do Cidadania, Paulo Pinheiro e Luciana Boiteux, do PSOL.

PICADINHO

Delegação da Fecomércio RJ e do Senac RJ visitou esta semana a embaixada brasileira em Lisboa, onde houve assinatura de protocolo de intenções entre governo do estado do Rio e a TAP para estimular viagens entre os dois destinos.



Shopping Nova América recebe até amanhã (3) o Festival Comida di Rua, com mais de 35 opções da culinária popular carioca. Entrada é gratuita.



Artista plástico francês Jérome Poignard abre, hoje (2), exposição Luzes, na Galeria Dobra, na Fábrica Bhering, no bairro de Santo Cristo, no Rio.