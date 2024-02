Publicado 25/02/2024 05:00

Há 26 anos, o desabamento do prédio Palace II, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, resultou em oito pessoas mortas e 120 desabrigadas. Até hoje as famílias das vítimas só receberam cerca de 40% da indenização total, de acordo com a Associação das Vítimas. O radialista Silvio Barbosa se emociona quando lembra da tragédia. "Perdemos tudo: apartamento, móveis, roupas, recordações. Corri do trabalho para casa naquele dia fatídico, e, ao chegar, meu mundo desabou literalmente. Sentado no meio-fio, sem rumo, pensei na imensidão do vazio à minha frente. Vestindo apenas o que restara, fomos hospedados em um motel, dormindo em camas redondas sob teto espelhado, sem escovas de dentes ao acordar". A Justiça ainda não foi feita. "O martírio persiste, parado nas mãos do juiz", desabafou.

Cidade das Artes ganha outro prêmio

Teatro da Grande Sala, na Cidade das Artes, ganha prêmio - Divulgação

O Teatro da Grande Sala, na Cidade das Artes Bibi Ferreira, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, venceu o prêmio "Musical.Rio Destaques 2023" na categoria de Teatro Favorito, com 28,8% dos votos. Ele concorreu ao lado dos teatros Casa Grande, Claro Mais, Multiplan e Riachuelo. Em sua quinta edição, o "Musical.Rio Destaques" homenageia profissionais que acreditam e investem na grande potência do teatro musical.

Verba para hospital

O deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB) destinou R$ 800 mil para o Hospital Escola de Valença, localizado no município do Sul Fluminense. Segundo ele, o investimento vai dobrar o número de cirurgias. Atualmente, a instituição realiza 160 procedimentos por mês.

Quem é o pai da criança?

Após a prefeitura do Rio asfaltar a rua Barão, na Praça Seca, tem rolado uma disputa sobre quem seria o responsável pela obra. O vereador Felipe Michel, nascido e criado no bairro, de fato enviou ofícios solicitando o asfaltamento há pelo menos quatro anos. Mas, segundo o próprio prefeito Eduardo Paes disse num vídeo, ele estava atendendo ao pedido de Rodrigo Vizeu, uma liderança da região.

PICADINHO

ONG Favela Mundo está com inscrições abertas para cursos gratuitos para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Atividades acontecem na Cidade de Deus e no Caju. Whatsapp: (21) 2236-4129.



1º Festival de Cinema de Xerém, realizado pela EBAV - Escola Brasileira de Audiovisual em parceria com Instituto Zeca Pagodinho, está com inscrições abertas até 10 de março.



Gustavo de Almeida lançou recentemente o ebook "O Velho e o Zico", com breves crônicas rubro-negras. Livro celebra memória do pai do autor que morreu há 40 anos e o ensinou a torcer pelo time.